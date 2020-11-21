Коронавирус свирепствует среди медработников педагогов и школьников

Из 181 новых инфицированных COVID-19 в Калининградской областиe y 137 человек диагностировали ОРВИ, у 28 -пневмонию, 16 не имели симптомов. Нарастающим итогом выявлено 9769 случаев. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших 33 пенсионера, столько же медработников, 11 работников промышленных предприятий, 9 сотрудников образовательных учреждений, 8 школьников (№№46, 47, 72 и гимназия 22 в Калининграде, №№ 6 и 4 Балтийского городского округа, Славянская школа Полесского городского округа), 3 воспитанника детских садов (№№14 и 1 Балтийска и №56 Калининграда). А также 44 индивидуальных предпринимателей и иных работающих, 14 неработающих, 8 сотрудников предприятий пищевой промышленности, 4 сотрудника транспортных предприятий, узлов и водителей транспортных средств, 4 работника торговли и общественного питания, 3 служащих банка, 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ, 2 сотрудника предприятия телекоммуникационных услуг, по одному сотруднику охранного предприятия, сельхозпредприятия и санатория.