Под Калининградом приступили к вырубке еще одной придорожной аллеи

Очевидцы сообщают об уже не менее чем десятке поваленных деревьев. Фото: Группа "Аллеи Калининградской области"

По сообщениям очевидцев, в окрестностях поселка Заозерье Гурьевского городского округа началась интенсивная вырубка придорожных деревьев. Вероятнее всего, работы производятся в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Калининградской области». Насколько известно, она содержит и подпрограмму «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области». В любом случае можно констатировать, что вскоре у нас в регионе еще на одну довоенную аллею станет меньше.