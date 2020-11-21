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На окраине Калининграда насмерть задавили женщину

Как уверяет водитель машины, пешеход находилась посреди проезжей части
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Трагедия произошла вечером на Северном обходе.

Трагедия произошла вечером на Северном обходе.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки 29 ноября в Калининграде под колеса автомобилей попали четверо пешеходов. Один из них погиб.

Фатальный случай имел место около 8 часов вечера на Северном обходе. Водитель «Ниссана» двигалась от Тенистой аллеи по направлению к Советскому проспекту, когда переехала другую даму, почему-то расположившуюся посредине дороги. Во всяком случае, так уверяет сама 28-летняя автоледи. От полученных в результате наезда травм ее 49-летняя жертва скончалась на месте.

Два других инцидента были зафиксированы утром. Сначала в 6:45 поворачивавшая с улицы Багратиона на Железнодорожную «Тойота» сбила 63-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. А буквально через полчаса на Советском проспекте под «Субару» попала 75-летняя пенсионерка – и тоже шедшая по «зебре».

Наконец, в 19:50 минут водила «BMW X5 XDRIVE30D» на улице Куйбышева не успел затормозить перед 79-летней горожанкой. Которая... правильно - находилась в этот момент на нерегулируемом пешеходном переходе!

К счастью, в этих ДТП для пеших участников дорожного движения все ограничилось телесными повреждениями.

ДТП