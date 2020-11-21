Под Калининградом женщина на «Тойоте» врезалась в дерево

Возможно, причиной ДТП стали высокая скорость и мокрая дорога. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гурьевском районе около 8 часов утра 20 ноября 30-летняя женщина за рулем «Тойоты Камри», ехавшая со стороны поселка Низовье в сторону Константиновки, не справилась с управлением и совершила наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, автолюбительница получила телесные повреждения и на «Скорой помощи» была доставлена в БСМП.