В Калининграде росгвардейцы перехватили автомобиль с грабителями

Подозреваемых задержали по горячим следам. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Патруль вневедомственной охраны Росгвардии, получив от дежурного сообщение о том, что на проспекте Калинина неизвестные напали на гражданина и похитили у него мобильный телефон, барсетку и рюкзак, немедленно выдвинулся к месту преступления. Прибывшим правоохранителям сам потерпевший и свидетели происшествия сообщили приметы нападавших, которые скрылись на автомобиле марки «Хюндай» белого цвета.

Согласно вступившему в силу плану «Перехват», в местах возможного движения разыскиваемой машины были расставлены группы задержания. И вскоре означенный «Хюндай» засекли на проспекте Калинина – иномарка направлялась в сторону улицы Дзержинского.

- Наряды групп задержаний вневедомственной охраны блокировали транспортное средство и задержали находившихся в его салоне троих мужчин и женщину, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии – Причем дама предположительно находилась в состоянии наркотического опьянения, ее даже пришлось госпитализировать.

Но главное – в автомобиле обнаружились и украденные вещи. Всех подозреваемых мужчин (их спутница находится на попечении врачей) передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего расследования.