В Калининграде микроавтобус «догнал» грузовичок

В результате ДТП пострадал один из пассажиров "микрика". Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В течение дня 20 ноября на калининградских дорогах было зафиксировано два ДТП, случившихся по причине несоблюдения водителями безопасной дистанции.

В первом случае (на часах было 11:20) 58-летний шофер микроавтобуса «Луидор 225019», двигавшегося по Московскому проспекту в направлении улицы Кутаисской, что называется, «догнал» грузовой «Мерседес». В результате пострадал 65-летний пассажир автобуса.

Ну а в десятом часу вечера в Гурьевском районе кативший в направлении райцентра «Ивеко» под управлением 30-летнего водителя, настиг «Тойоту» с 49-летней дамой за рулем. Автоледи оказалась не только шокирована, но и травмирована, что гораздо хуже.