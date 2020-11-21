Пропавшего без вести пенсионера нашли в овраге мертвым

В овраге на территории города Пионерский обнаружено тело 84-летнего местного жителя.

Пенсионер 19 ноября ушел из своего дома на улице Смольникова и не вернулся. О его безвестном исчезновении в полицию сообщила супруга. Она же и опознала в погибшем своего мужа. Страдавшего амнезией мужчину все это время искали родственники, полиция и волонтеры.

Светлогорским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка.

- В ходе осмотра видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено, - сообщила официальный представитель Управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Предполагаемая давность смерти гражданина совпадает с датой его исчезновения. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.