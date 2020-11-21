Сотрудники МЧС проводят рейды по заброшенным зданиям

В пятницу, 20 ноября в сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ по Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам провели рейд по бесхозным зданиям.

Дело в наступающих холодах и лицах без определенного места жительства. В сырые и промозглые дни бродяги стремятся найти прибежище в заброшенных строениях, а чтобы согреться, не только активно употребляют горячительные напитки, но и разжигают в помещениях костры. Как следствие – возрастает опасность пожаров, угрожающих не только их непосредственным виновникам, но и окружающим зданиям с живущими в них социально благополучными калининградцами.

- Вообще-то, в целях обеспечения безопасности такие потенциально опасные объекты необходимо сносить, - считают в региональном Управлении МЧС России. - Особенно, если на земельном участке планируется новая стройка. Или хотя бы огораживать, а двери и окна заколачивать, чтобы никто посторонний не смог проникнуть внутрь.

Однако такие меры принимаются далеко не всегда, вод и приходится периодически организовывать профилактические рейды. В ближайшее время они пройдут также в поселках Нивенское, Долгоруково и Южный Багратионовского района.