Умер бывший депутат Калининградской облдумы Сергей Козлов

Эта фотография Сергея Козлова сделана летом. Фото: Facebook

В субботу днем на 67-м году жизни умер бывший депутат Калининградской областной думы, проректор московского Института мировых цивилизаций, профессор Сергей Козлов. Об этом сообщили в Фейсбуке друзья Сергея Дмитриевича.

В течение трех созывов, начиная с 1997 года, Сергей Козлов был депутатом регионального парламента, занимал должность вице-спикера. В середине 2010-х уехал в Канаду, после чего вернулся в Москву.

В последние годы Сергей Козлов много болел, сменил несколько клиник. Но при этом не терял оптимизма, до последнего продолжая работать. О своем самочувствии и вообще о своей жизни профессор регулярно сообщал на странице в Фейсбуке.

Последний его пост датирован 19 октября. В нем всего пять букв: "Спаст.", что означает "спасите"...

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Дмитриевича.