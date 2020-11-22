В домашнем матче «Балтика» сыграла вничью с воронежским «Факелом»

Момент встречи "Балтики" (Калининград) с "Факелом" (Воронеж). Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

21 ноября футбольная команда «Балтика» на стадионе «Калининград» принимала воронежский «Факел». Встреча проходила в рамках Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги.

Первый тайм «держали» гости. После перерыва в рядах балтийцев произошли замены. Психологически калининградская команда смогла перебороть противника, но, увы, этот перевес так и не получилось реализовать в точный удар по воротам «Факела».

Итог – ничья. Для «Балтики» - это уже вторая подряд встреча с нулевым результатом.

На сегодня «Балтика» занимает 10 место в турнирной таблице первенства. Ближайшая игра у «Балтики» пройдет 25 ноября в Ярославле. В этот день наша команда сыграет с «Шинником». В турнирной таблице эта команда занимает последнюю, 22-ю строчку. Но мы же знаем, что спорт всегда полон неожиданностей. Пожелаем балтийцам победы!