Малый ракетный корабль «Одинцово» принят в боевой состав Балтийского флота

Малый ракетный корабль "Одинцово". Фото: пресс-служба Балтфлота

В церемонии принял участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, руководство судостроительного завода «Пелла», где строился корабль, военнослужащие соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы. Под звуки гимна Российской Федерации на катере был поднят Андреевский флаг.

- Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля. В том числе экипаж МРК выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по надводной цели в Белом море, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

«Одинцово» включен в боевой состав Балтийского флота и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской ВМБ.

- МРК «Одинцово» - первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» - морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», - добавил Роман Мартов. - МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.

В пресс-службе также отметили, что «Одинцово» - это третий корабль данного проекта, включенный в боевой состав Балтийского флота. Первый – МРК «Мытищи» вошел в состав Балтийского флота в декабре 2018 года, второй - МРК «Советск» несет службу с октября 2019 года.