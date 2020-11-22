Женская волейбольная команда «Локомотив» одержала победу над «Енисеем»

"Енисей" приехал в Калининград за победой, но "Локомотив" ее не отдал. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

21 ноября во Дворце спорта «Янтарный» женская волейбольная команда «Локомотив» (Калининград) провела встречу с красноярским «Енисеем». «Локо» одержал победу со счетом: 3-1.

По словам главного тренера калининградской команды Андрея Воронкова, с самого начала встречи было понятно, что красноярские волейболистки приехала в Калининград побеждать.

- Соперники вышли заряженными на игру, - цитирует пресс-служба клуба главного тренера команды «Локомотив» Андрея Воронкова. - Не секрет, что все команды на выезде настраиваются на то, чтобы взять первый сет. Вот и «Енисей» действовал подобным образом. И прилетели соперники из Красноярска не для того, чтобы проиграть в трех сетах. Они дали бой…

Тренер остался доволен атаками "Локомотива" и теми игроками, кто вышел на замены.

- Нашей задачей было остановить натиск «Енисея», при этом мы понимали, что соперницы будут рисковать на подаче, - отметил главный тренер. - Мы с приемом, в общем-то, справились, хотя совсем избежать ошибок не удалось. В атаке все было неплохо. Да и замены сыграли свою роль – те игроки, которые выходили на площадку по ходу матча, выполнили свою задачу.

По словам тренера, в калининградской команде «по разным причинам отсутствует больше половины волейболисток, которые в предыдущих матчах начинали игру».

Сейчас «Локо» находится на четвертой строчке турнирной таблицы предварительного этапа чемпионата России.