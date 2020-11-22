У большинства заболевших COVID-19 в Калининградской области болезнь протекает как ОРВИ

Пандемия в Калининградской области набирает обороты - за сутки 191 новый случай заражения коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В оперативном штабе Калининградской области по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции рассказали о новых случаях заражения.
Сначала о том, как протекает заболевание.
- В Калининградской области у 35 новых пациентов с коронавирусом диагностировали пневмонию, - сообщили в оперштабе. - У 135 пациентов диагностировали ОРВИ. Еще у 21 человека коронавирус протекает без симптомов. Всего за сутки выявлен 191 случай заражения.
У кого же выявлен COVID-19?
- У 8-ми пенсионеров,
- у 23-х медицинских работников;
- у 7-ми сотрудников промышленных предприятий;
- у 8-ми сотрудников образовательных учреждений;
- у 8-ми сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- у 4-х работников торговли и общественного питания;
- у 4-х сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- у 2-х сотрудников предприятий сферы ЖКХ;
- у 2-х сотрудников банка;
- у 2-х сотрудников охранных предприятий;
- у 2-х сотрудников учреждений культуры;
- по одному сотруднику предприятий телекоммуникационных, бытовых услуг, гостиницы, сельского хозяйства;
- у 42 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- у 7-ми учащихся (Домновская школа (Правдинский городской округ), школы №3, 5, 19, 50, гимназия №32, лицей №18 Калининграда);
- у воспитанника детского сада №74;
- у 3-х студентов (КМРК, БФУ);
- у 24 неработающих.
По информации регионального штаба, на 22 ноября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 353 455 человек, из них выявлено 9 960 случаев заражения (6 684 человека выздоровели), умерли 109, остаются под медицинским наблюдением 2 580 человек.