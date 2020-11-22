Профилактика COVID-19: В Калининграде остановки общественного транспорта обрабатывают антисептиками

В Калининграде в профилактических целях обрабатывают и остановки общественного транспорта, и улицы. Фото: Александр Подгорчук

Муниципальное предприятие «Чистота» продолжает обработку остановочных павильонов в Калининграде антисептиками. Об этом сообщает городская администрация в «Фейсбуке».

- С учетом того, что в городе насчитывается 375 остановок, каждую из них получается помыть раз в 2-3 дня, - говорится в сообщении.

В качестве антибактериального средства используется гипохлорит в таблетках марки «Жавель».

- Это абсолютно безопасное для людей и животных. Санитарные врачи рекомендуют обрабатывать им даже детские сады, больницы и заведения общепита, - заверили в администрации Калининграда.

В день «Чистота» обрабатывает 150 - 180 остановочных павильонов.