Профилактика COVID-19: В Калининграде остановки общественного транспорта обрабатывают антисептиками

В Калининграде в профилактических целях обрабатывают и остановки общественного транспорта, и улицы.
Фото: Александр Подгорчук
Муниципальное предприятие «Чистота» продолжает обработку остановочных павильонов в Калининграде антисептиками. Об этом сообщает городская администрация в «Фейсбуке».
- С учетом того, что в городе насчитывается 375 остановок, каждую из них получается помыть раз в 2-3 дня, - говорится в сообщении.
В качестве антибактериального средства используется гипохлорит в таблетках марки «Жавель».
- Это абсолютно безопасное для людей и животных. Санитарные врачи рекомендуют обрабатывать им даже детские сады, больницы и заведения общепита, - заверили в администрации Калининграда.
В день «Чистота» обрабатывает 150 - 180 остановочных павильонов.