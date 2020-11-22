Для БФУ имени Канта выделено 600 доз вакцины против коронавируса

Власти Калининградской области надеются, что с января 2021 года в регионе начнется вакцинация против коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для университета выделено 600 доз препарата. Этого количества достаточно для проведения 300 курсов вакцинации.

- Один курс предусматривает двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом в 21 день, - пояснили в университете. - Вакцинация будет проводиться на базе клинико-диагностического центра БФУ имени Канта под наблюдением сотрудников медицинского института. Каждый доброволец будет осмотрен врачом и пройдет полный комплекс лабораторных обследований, включая тесты на COVID-19 и на антитела к COVID-19, общие анализы.

Вакцинация, предварительное обследование и последующее наблюдение для добровольцев - бесплатно.

О порядке набора добровольцев пока не сообщается.

В пресс-службе университета отметили, что вакцина «ЭпиВакКорона» разработана государственным научным центром «Вектор» (Новосибирск). «ЭпиВакКорона» создана на основе белков-антигенов вируса. Действующим веществом является смесь трех разных синтетических белков.

Решение об участии БФУ имени Канта в этом проекте было принято после тщательного изучения уже накопленных данных по безопасности вакцины.

Напомним, в начале ноября губернатор Калининградской области Антон Алиханов предположил, что в декабре регион получит вакцину от центра Гамалеи (Москва).

- Мы очень ждем вакцинацию, - признался Антон Алиханов. - Надеюсь, в декабре мы сможем применять вакцину от центра Гамалеи. Там есть сложности с ее хранением, вакцина от «Вектора» не имеет таких ограничений. Ее будут поставлять в январе. В новый год будем входить с активным процессом вакцинации.