Моржи в Калининграде привлекли внимание к плохому состоянию экологии Преголи

Участников клуба "Янтарные моржи" не остановила суровая осенняя погода в Калининграде. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня на причале Рыбной деревни в Калининграде стартовал 15-километровый заплыв по реке Преголя. Команда «Янтарные моржи» планировала плыть вокруг островов Канта и Октябрьского. Как рассказывают очевидцы, маршрут пришлось изменить из-за канализационных стоков. Моржи в итоге устремились к Берлинскому мосту и обратно.

- Заплыв не соревновательный, не массовый и носит тренировочный характер, поэтому не коснулся запрещающих мер в связи с эпидемиологической ситуацией , - заранее предупреждали участники клуба «Янтарные моржи». - Наш заплыв приурочен ко Дню Моржа, отмечаемому с 2008 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы и имеет экологическую направленность, мы хотим привлечь внимание общественности к плохому состоянию экологии Преголи.

Заплыв проводился при поддержке регионального министерства спорта, городской администрации и под наблюдением спасателей МЧС.