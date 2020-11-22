В Калининграде стартует пилотный модуль по реставрации исторических дверей

Многие калининградцы хотят научиться основам реставрации дверей в домах довоенной постройки. Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 23 ноября в Калининграде на базе колледжа информационных технологий и строительства у первых 12-ти слушателей начинается обучение по реставрации исторических дверей. Об этом сообщает региональный Фонда капитального ремонта в Инстаграме.

- При капитальном ремонте многоквартирных домов очевидной стала проблема ремонта (восстановления, реставрации) исторических дверей, установленных в домах довоенной постройки, - пояснили в фонде необходимость организации такого обучения. - Основной вопрос - отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов, готовых проводить такие работы с гарантией, по утвержденным госрасценкам. Своим опытом во время обучения поделятся: Владимир Семенов - руководитель реставрационной мастерской «Петрополь», Сергеи Сорокин – предприниматель, занимается восстановлением замка Вальдау, Александра Макаревич – культуролог, искусствовед, член ИКОМ (Международныи совет музеев). Александра прочитает вступительные лекции по истории архитектуры региона, об особенностях и характерных чертах стилей , присущих искусству проектирования и строительства.

Записаться на обучение можно в социальных сетях регионального Фонда капремонта.