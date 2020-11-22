Жительниц Калининградской области приглашают на исследование на вирус папилломы человека

При записи на исследование у калининградок есть возможность выбрать медицинское учреждение. Фото: Правительство Калининградской области

Региональный минздрав приглашает жительниц Калининградской области принять участие в исследовании на вирус папилломы человека.

- Рак шейки матки – второй по распространенности вид рака среди женщин, проживающих в развивающихся странах. Заболевание развивается в результате передающейся половым путем вируса папилломы человека (инфекции определенных типов), - говорится на официальном сайте ведомства.

Одним из эффективных способов профилактики данного вида онкозаболеваний считается скрининг и лечение предраковых поражений у женщин в возрасте старше 30 лет. В рамках данного проекта пройдет обследование на 13 высокоонкогенных вирусов папилломы человека (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68).

При выявлении на ранней стадии возможно полное излечение.

На исследование приглашаются женщины 1971 – 1990 годов рождения. При записи на визит к врачу можно выбрать любую из предлагаемых медицинских организаций.

Записаться на исследование можно здесь.