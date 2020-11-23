В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 23 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на 17-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 13.00 отключат от электричества дома по: ул. Проф. Севастьянова 16-24, ул. Сергеева 2, ул. Пролетарская 29-39, ул. Ген. Соммера 46-68, ул. Университетская 4-10;

С 13.00 до 18.00 - ул. Дзержинского 125, 142 – 158 а;

С 9.00 до 18.00 - пр-т Советский 33-37, 37а, 39а-д, 47, 47а, ул. Г. Димитрова 14а, 14-18, 20-34, ул. Москвина 1, ул. Лейт. Яналова 3, 16;

С 9.00 до 20.00 – от электричества для реконструкции сетей отключены дома по ул. Чайковского 12-31, ул. Ш. Руставели 6, ул. Римского-Корсакова 1, 5-11, ул. Брамса 27-29, ул. Носова 22-26, ул. Кирова 6-8, туп. Зоологический 1. 4ая

От холодной воды с 12.00 до 15.00 отключен д/с №121 на Литовском валу 103а;

До 19 часов воды не будет на ул. Дзержинского 38- 106д, ул. Черниговская 31в, 33 а-в, ул. Аллея смелых 17а, 31л - с 9.30 до 19.00.

От горячей воды с 9.30 до 19.00 отключат дома по ул. Дзержинского 44, 44а, 46, 72, 72а-б, 74а, 78,78а.