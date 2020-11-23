На янтарном комбинате добыли очередной самородок и назвали его «Ростех»

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

19 ноября на Калининградском янтарном комбинате обнаружен уникальный янтарный самородок весом 1270 граммов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Его форма близка к прямоугольнику, а цвет – насыщенно медовый. Этот экземпляр стал двадцатым «тяжеловесом», добытым в 2020 году. При этом исторический рекорд по числу самородков был побит 7 ноября, когда в Приморском карьере нашли девятнадцатый по счету камень», - сообщили в пресс-службе комбината

Самородок получил название «Ростех» в честь госкорпорации, в которую входит Калининградский янтарный комбинат.

Янтарные самородки встречаются достаточно редко. Многие десятилетия их число не превышало шести за добычной сезон. Однако в 2019 и 2017 годах было добыто по 18 экземпляров янтаря весом свыше 1 кг, в 2018 – 17.