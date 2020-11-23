18 медиков, 7 школьников: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за сутки было выявлено 190 новых случаев коронавируса. В структуре заболевания 149 случаев ОРВИ, 31 случай пневмонии, 10 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 52 пенсионера;
- 18 медицинских работников;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 11 сотрудников образовательных учреждений;
- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 4 работника торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 4 сотрудника банков;
- по одному сотрудники предприятия сферы бытовых услуг, санатория;
- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 учащихся (Гавриловская школа, школы 47,26,4,7, Гимназия 40, лицей 18);
- воспитанник детского сада 76;
- 2 студента (БФУ);
- 2 ребёнка - до года и 2-х лет;
- 16 неработающих.
Всего в области по состоянию на понедельник, 23 ноября, подтверждено 10150 случаев заболевания.