18 медиков, 7 школьников: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 190 новых случаев коронавируса. В структуре заболевания 149 случаев ОРВИ, 31 случай пневмонии, 10 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 52 пенсионера;

- 18 медицинских работников;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 11 сотрудников образовательных учреждений;

- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 работника торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 4 сотрудника банков;

- по одному сотрудники предприятия сферы бытовых услуг, санатория;

- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 учащихся (Гавриловская школа, школы 47,26,4,7, Гимназия 40, лицей 18);

- воспитанник детского сада 76;

- 2 студента (БФУ);

- 2 ребёнка - до года и 2-х лет;

- 16 неработающих.

Всего в области по состоянию на понедельник, 23 ноября, подтверждено 10150 случаев заболевания.