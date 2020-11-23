В Калининградской области в ДТП пострадали двое детей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области в воскресенье, 22 ноября, в двух ДТП пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Озерском районе водитель БМВ, избегая столкновения с животным, съехала в кювет, после этого автомобиль опрокинулся. В результате аварии водитель и 2-летний пассажир получили травмы.

На улице Озерной в Калининграде пенсионер на «Ниссане» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Форд». В результате столкновения травмы получила 6-месячная пассажирка «Форда.