«Новогодние убийцы» предстанут перед судом

В Следственном управлении СКР по Калининградской области объявили о завершении расследования уголовного дела об убийстве калининградца, возвращавшегося с новогоднего корпоратива.

Дело было, напомним, 27 декабря прошлого года на улице Ялтинской в Калининграде. Именно там судьба свела 27-летнего жителя Багратионовского района и его 23-летнего, ранее судимого за кражи приятеля из Гурьевского района с 36-летним горожанином, который шел домой после праздничной вечеринки с коллегами. Решив «продолжить банкет» с новыми знакомыми, калининградец согласился поехать к одному из их домой «выпить-покурить». Но до места назначения они так и не добрались, жестоко поссорившись по дороге. Сначала приятели жестоко поколотили своего спутника. Когда тот пригрозил сообщить об избиении в полицию, и вовсе его задушили, закопав труп неподалеку.

- В рамках расследования проделан масштабный объем работы: допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте и очные ставки, получены заключения криминалистических судебных экспертиз, - рассказала старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным первым заместителем прокурора Калининградской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.