Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки выявили 190 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 124 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 11

Нестеровский городской округ – 5

Озерский городской округ - 1

Балтийский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 1

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 11

Правдинский городской округ - 1

Светловский городской округ – 5

Гусевский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ - 2

Светлогорский городской округ - 4

Советский городской округ - 9

Черняховский городской округ – 6

Мамоновский городской округ – 4

Янтарный городской округ - 1