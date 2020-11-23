Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки выявили 190 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 124 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 11
Нестеровский городской округ – 5
Озерский городской округ - 1
Балтийский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 1
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 11
Правдинский городской округ - 1
Светловский городской округ – 5
Гусевский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ - 2
Светлогорский городской округ - 4
Советский городской округ - 9
Черняховский городской округ – 6
Мамоновский городской округ – 4
Янтарный городской округ - 1