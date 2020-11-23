Удиравшего на электросамокате преступника полицейские догнали бегом

С курьером по доставке еды случилась неприятность в Калининграде. Работник интенсивно развивающегося в этом году бизнеса прибыл в ресторан «Макдональдс» возле Южного вокзала за очередным заказом. И в ожидании его оставил свой транспорт – 22-летний парень передвигался на электросамокате «Ямато» - неподалеку. Когда вышел обратно на улицу с продуктами – двухколесного друга как не бывало!

Пешком добежав до отдела полиции по Московскому району, оставшийся «безлошадным» наездник рассказал правоохранителям о своей беде. На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа. В ходе поисковых мероприятий сотрудники угрозыска засекли мужика, катившего по улице Багратиона на самокате искомой марки. Почувствовав интерес полицейских к своей персоне, самокатчик наддал ходу. Началась погоня.

- Сначала на служебном автомобиле преследовали подозреваемого: он ехал по тротуару, а оперативники – параллельно ему, по проезжей части, - рассказали подробности в пресс-службе регионального УМВД России. – А когда подозреваемый попытался скрыться, свернув во дворы, догоняли уже пешком. Потому что электросамокат - это не мотоцикл, на нем особо не разгонишься, тем более по ямам…

Задержанный оказался 29-летним, ранее неоднократно судимым за кражи и разбойное нападение калининградцем. Самокат вернули законному владельцу – даже заказ остыть еще не успел. А в отношении злостного рецидивиста возбудили очередное уголовное дело: по факту «кражи, совершенной с причинением значительного ущерба». Заодно полиция намерена выяснить, только ли такие вот покатушки числятся за фигурантом или на его счету есть и другие криминальные «подвиги».