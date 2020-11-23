Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.

С 23 по 30 ноября фоторадарыбудут установлены:

• На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

• На 12 километре автодороги «Переславское – Круглово».

• На 38 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

• На 8 километре автодороги «Южный обход г. Калининграда».

• На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

• На 38 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

• На 29 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

• На 28 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

• На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».

• На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».

• Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».