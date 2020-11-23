На калининградца завели дело за угрозу убийством школьнику

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В Правдинске местный житель вмешался в конфликт между школьниками и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дочь мужчины пожаловалась ему на 10-летнего одноклассника. 38-летний горожанин решил вмешаться в конфликт школьников, подкараулил мальчика возле школы и в ходе словесной перепалки схватил его за шею, сопровождая свои действия угрозами убийства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», расследование продолжается, отметили в пресс-службе полиции.