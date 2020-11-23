Калининградка отсудила компенсацию за упавшую на машину балконную плиту

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Жительница Калининграда отсудила компенсацию материального ущерба за падение части балконной плиты на ее машину. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В октябре 2019 года женщина припарковала свой «Фольксваген» около одного из домов на улице Шевцовой. Спустя некоторое время на автомобиль упала часть балконной плиты одной из квартир, расположенной на четвертом этаже.

Автомобиль получил повреждения, на место вызвали сотрудников экстренных служб, которые зафиксировали факт обрушения балконной плиты. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 17 050 рублей.

Суд установил, что за состоянием балконного ограждения должно было следить ТСЖ. И взыскал с товарищества материальный ущерб в размере 17 050 рублей, компенсацию морального вреда 1 000 рублей, штраф в размере 9 025 рублей, расходы по оплате государственной пошлины 982 рубля, а всего 28 057 рублей.