Приятель студентки выманил у нее деньги за ДТП, которого не было

23-летний ранее судимый калининградец спланировал, как ему казалось, «идеальное» преступление. Молодой человек решил воспользоваться неопытностью своей знакомой,

Началось с того, что 21-летняя студентка-первокурсница одного из городских вузов успешно сдала экзамен. На право вождения транспортного средства. И вскоре после этого, паркуясь во дворе своего дома, задела (во всяком случае, ей так показалось) стоявший рядом автомобиль. Типичная ошибка начинающего водителя.

Расстроенная до глубины души автоледи позвонила своему 23-летнему знакомому – попросить совета, что теперь делать. Тот охотно согласился помочь, сходил на место предполагаемого ДТП, осмотрел обе машины и, вернувшись, успокоил подругу: мол, не дергайся, все нормально, живи и рули себе спокойно дальше.

Однако через неделю студентка обнаружила под стеклоочистителем своей бибики» записку от хозяина якобы ударенного автомобиля. Авто послания извещал, что «вычислил» его обидчицу и предлагает добровольно возместить ущерб в размере 11 тысяч рублей. Номер расчетного счёта, на который в течение суток необходимо было перевести деньги, прилагался. Вместе с предупреждением, что в случае отказа платить о ДТП узнает Госавтоинспекция.

- Запаниковав, девушка выполнила требование, однако еще через неделю случайно встретила владельца «того самого» авто, который сообщил, что никаких записок не писал и претензий к юной водительнице не имеет, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая.

Обескураженная студентка решила пойти в полицию - и правильно сделала.

Оперативники угрозыска Московского РОВД, узнав подробности, сильно заинтересовались тем самым знакомым доброхотом. Кстати, ранее судимым. И выяснили, что именно тот написал пресловутую записку, в которой указал банковский счет своего приятеля. Ничего не подозревая, тот послушно обналичил поступившую сумму и передал купюры «великому комбинатору».

Действующее законодательство квалифицирует проведенную аферу как «мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба».За что от щедрот Уголовного кодекса положено до 5 лет «зоны».