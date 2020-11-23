Калининградские боксеры выиграли четыре медали турнира в Санкт-Петербурге

. Фото: министерство спорта Калининградской области

В Санкт-Петербурге провели соревнования среди боксеров, собрав более сорока спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет из четырех регионов России. Калининградскую область успешно представили студенты регионального Училища олимпийского резерва. Наши ребята завоевали две золотые, серебряную и бронзовую награды турнира.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, лучшими в своих весовых категориях стали Кирилл Бырдин и Александр Перлатов. Второе место у Артема Власенко, а третьим среди юниоров стал Павел Павлов.

Следом калининградцы отправились в Самару, где примут участие в очередном турнире класса «А».