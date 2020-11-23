В Гвардейске завершается реконструкция дома Ловиса Коринта

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Гвардейске завершаются работы по реконструкции дома художника Ловиса Коринта. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, кровельные работы выполнены на 95 процентов, крыша уже покрыта керамочерепицей.

Фасад здания подготовлен для оштукатуривания, установлены окна и входная дверь, электрика готова на 80%. Строители скоро приступают к внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. По планам реконструкция завершится до конца этого года. После того как все будет готово, объект станет филиалом областного музея изобразительных искусств.

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак отметил, что дом Ловиса Коринта станет еще одной туристической точкой притяжения на востоке области.

«Видим, что ситуация по сравнению с тем, что было весной, существенно изменилась. Объект готовится к сдаче. Осталось провести внутренние работы, закончить благоустройство и к концу года его можно будет открыть. Наша задача обеспечить качество работы, подрядчики обещают все закончить в срок. До конца года мы получим еще одно интересное выставочное пространство», – подчеркнул министр.