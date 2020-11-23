Исследование: В Калининграде лишь 3% работающих получают больше 100 тыс рублей в месяц

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Калининградская область заняла 38-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Исследование провело РИА «Новости».

Эксперты агентства изучили уровень и распределение зарплат в регионах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц. В Калининградской области, по данным исследования, лишь 3 процента работающих получают более 100 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в рейтинге была проанализирована доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч рублей в месяц). Такую зарплату, по данным РИА «Новости», в орбласти получают 10,8% работающих.

Больше всего в России работников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей в 2020 году оказалось на Крайнем Севере и в Москве, лидерами по доле работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей стали республики Северного Кавказа.