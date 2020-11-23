Калининградку обокрал приглашенный в квартиру бродяга

Жительница Калининграда пожалела молодого бродягу и пригласила его к себе домой, чтобы обогрелся и подкормился немного. Хозяйка много лопотала вокруг гостя, пока тот, наконец, не ушел - на вид полностью удовлетворенный.

Причина такого довольства вскоре выяснилась – с собой на память о гостеприимстве бомж унес мобильный телефон и кредитную карту пенсионерки. Причем с карты почти тут же начали активно исчезать деньги. Когда набежало на 28 тысяч рублей с лишним, горожанка обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского ОМВД установили личность 26-летнего вора – к слову, ранее уже судимого, но за разбой. Так что, женщина, можно считать, еще легко отделалась.

Если ему не повезет, из-за решетки уголовник на сей раз выйдет уже 32-летним.