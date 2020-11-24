В мэрии рассказали, на каких улицах в Калининграде во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 24 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на Советском проспекте, 109;

До 20 часов без света останутся дома по ул. Красная 13, 15-19, 20-22,21-23а, 23-25а, 25, 26-28, 27-29, 31, 16-18, 30,32, 34-36а, ул. Разина 18, 19, 21-23а, 24, 25, 18-22, 24, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 30-30а, ул. Шиллера 6-18, 20, 22, 25-27, ул. Пугачева 5-7а, 11, 12-14, 18, ул. Офицерская 11;

От холодной воды для установки водомеров отключены:

- с 10.00 до 16.00 - ул. А. Невского с/о «Мичуринец»(№1,2,3,4,5), 78 а (ГБУЗ психиатрическая больница КО№1), 78б;

- с 9.30 до 16.00 - ул. Карташева 46г;

- с 10.00 до 16.00 - ул. Аральская 7, ул. Карташева 68(дом-интернат для престарелых и инвалидов),91,93-95,97-99,101, ул. Лужская 2,4,10а.

Для ремонтных работ без воды до 17 часов останутся дома по ул. Б. Окружная 15,27,33,35,34, 37-39,49, ул. Ломоносова 106а,111,113,114,116, 119, ул. Соколиная 4,17.