С 1 января увеличится стоимость посещения «Куршской косы»

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Фото: Александр КАТЕРУША
Стоимость посещения национального парка «Куршская коса» с 1 января 2021 года составит 300 рублей с человека.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, эта мера «направлена на снижение антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы Куршской косы и регулирование посещения особо охраняемой природной территории».
Этим летом был расширен список льготных категорий граждан, посещающих нацпарк бесплатно. Это пенсионеры, дошкольники и школьники, многодетные семьи, малоимущие, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны боевых действий, дети-сироты и прочие категории.
Кто может бесплатно посетить парк, смотрите здесь.