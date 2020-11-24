С 1 января увеличится стоимость посещения «Куршской косы»

. Фото: Александр КАТЕРУША

Стоимость посещения национального парка «Куршская коса» с 1 января 2021 года составит 300 рублей с человека.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, эта мера «направлена на снижение антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы Куршской косы и регулирование посещения особо охраняемой природной территории».

Этим летом был расширен список льготных категорий граждан, посещающих нацпарк бесплатно. Это пенсионеры, дошкольники и школьники, многодетные семьи, малоимущие, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны боевых действий, дети-сироты и прочие категории.

Кто может бесплатно посетить парк, смотрите здесь.