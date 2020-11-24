Власти Балтийска нашли место под новое кладбище

Власти Балтийска выбрали место под размещение нового кладбища. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте». Участок площадью 13,5 гектаров находится севернее поселка Дивное.

По словам главы администрации муниципалитета Сергея Мельникова, в округе не хватает мест под захоронения и формирование нового участка просто необходимо.

«Глава поручил главному архитектору разработать проект объекта, в котором будут предусмотрены подъездные дороги, парковочные места, тротуары, а также административное здание», - сообщили в администрации..

Обустройство нового кладбища запланировано на 2022 год.