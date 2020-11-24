Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Власти Балтийска нашли место под новое кладбище

Обустройство нового кладбища запланировано на 2022 год
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий

Власти Балтийска выбрали место под размещение нового кладбища. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте». Участок площадью 13,5 гектаров находится севернее поселка Дивное.

По словам главы администрации муниципалитета Сергея Мельникова, в округе не хватает мест под захоронения и формирование нового участка просто необходимо.

«Глава поручил главному архитектору разработать проект объекта, в котором будут предусмотрены подъездные дороги, парковочные места, тротуары, а также административное здание», - сообщили в администрации..

Обустройство нового кладбища запланировано на 2022 год.