5 школьников, 22 медика: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 185 новых случаев заболевания коронавируса, у 27-ми заболевших диагностирована пневмония.
Среди заболевших:
- 33 пенсионера;
- 22 медицинских работников;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 15 сотрудников образовательных учреждений;
- 18 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 4 работника торговли;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 работника предприятий с/х;
- сотрудник банка;
- сотрудник предприятия сферы бытовых услуг;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 49 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 учащихся (Полесская школа, Гурьевская Гимназия, Лицей 49, Гимназия 40, лицей 18);
- 3 воспитанника детских садов (д/с 22 Гурьевск, д/с 56 Калининград, д/с Петушок Нестерова);
- 3 студента (колледж предпринимательства, Агропромышленный колледж, Калининградский филиал института кооперации);
- ребёнок до года;
- 17 неработающих