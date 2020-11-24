5 школьников, 22 медика: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 185 новых случаев заболевания коронавируса, у 27-ми заболевших диагностирована пневмония.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 22 медицинских работников;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 15 сотрудников образовательных учреждений;

- 18 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 работника торговли;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 работника предприятий с/х;

- сотрудник банка;

- сотрудник предприятия сферы бытовых услуг;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 49 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 учащихся (Полесская школа, Гурьевская Гимназия, Лицей 49, Гимназия 40, лицей 18);

- 3 воспитанника детских садов (д/с 22 Гурьевск, д/с 56 Калининград, д/с Петушок Нестерова);

- 3 студента (колледж предпринимательства, Агропромышленный колледж, Калининградский филиал института кооперации);

- ребёнок до года;

- 17 неработающих