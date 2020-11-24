В запертой изнутри квартире обнаружены тела пенсионерки и ее дочери

Вечером 23 ноября в квартире одного из домов на бульваре Любови Шевцовой обнаружили тела 65-летней женщины и ее 42-летней дочери. Как указано в официальном протоколе, «со следами гнилостных изменений». Дверь квартиры была закрыта изнутри.

- По данному факту в следственном отделе по Московскому району города организована доследственная проверка, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибших не обнаружено. Общий порядок вещей в квартире не нарушен. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Согласно предварительным выводам судмедэкспертов, первой из женщин скончалась дочь – это произошло примерно за 10 суток до того как обеспокоенные долгим отсутствием родственники калининградок забили тревогу. Мать, страдавшая хроническим заболеванием, вероятно, скончалась еще через несколько дней.