Калининградца ограбили по ошибке, перепутав с должником

В полицию Гурьевского района пришел 32-летний житель Калининграда и сообщил, что только что был ограблен на улице Заречной райцентра. Какое-то незнакомец отобрал у бедняги мобильный телефон. Вместе с чехлом, в котором потерпевший хранил 10 рублей наличными.

- В результате проведенных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Им оказался 31-летний житель областного центра, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

Самое обидное (причем как для преступника, так и для его жертвы), что все произошло из-за нелепой ошибки. Завидев прохожего, калининградец принял его за своего знакомого, который уже давно был должен ему 20 тысяч рублей и, судя по всему, отдавать их не собирался. Поэтому разъяренный кредитор действовал решительно и жестко, за что теперь ответит сразу по двум уголовным делам – о краже и грабеже.

Ну а настоящий должник, как выяснили те же полицейские, уже четыре года как убыл за пределы области. И назад пока не возвращался.