В Калининграде медикам, работающим с больными COVID-19, выделят по 35 тысяч рублей

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Региональное правительство выделило 56,8 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Медики получат по 35 тысяч рублей, средства выделены из резервного фонда правительства.

Сообщается, что деньги врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки получат до 15 декабря.

Как ране писала «Комсомолка», за сутки в Калининградской области было выявлено 185 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 22 медицинских работника.