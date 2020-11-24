В Калининграде медикам, работающим с больными COVID-19, выделят по 35 тысяч рублей

.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Региональное правительство выделило 56,8 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Медики получат по 35 тысяч рублей, средства выделены из резервного фонда правительства.
Сообщается, что деньги врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки получат до 15 декабря.
Как ране писала «Комсомолка», за сутки в Калининградской области было выявлено 185 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 22 медицинских работника.