В Мамоново в следовавшем в Польшу поезде обнаружили контрабандные сигареты

. Фото: Таможня Калининградской области

В Мамоново в поезде, следовавшем в Польшу, обнаружили контрабандные сигареты. ОБ этом сообщает пресс-служба областной таможни.

При проведении таможенного досмотра в одном из вагонов было обнаружено 980 пачек сигарет марки «ТZ GOLD»

«Табачные изделия находились внутри металлической балки железнодорожного вагона, расположенной вдоль внутренней части вагона, в вырезе, закрытом металлической пластиной», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигареты изъяли и отправили на экспертизу. По данному факту возбуждено административное дело.