В Мамоново в следовавшем в Польшу поезде обнаружили контрабандные сигареты

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Фото: Таможня Калининградской области
В Мамоново в поезде, следовавшем в Польшу, обнаружили контрабандные сигареты. ОБ этом сообщает пресс-служба областной таможни.
При проведении таможенного досмотра в одном из вагонов было обнаружено 980 пачек сигарет марки «ТZ GOLD»
«Табачные изделия находились внутри металлической балки железнодорожного вагона, расположенной вдоль внутренней части вагона, в вырезе, закрытом металлической пластиной», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сигареты изъяли и отправили на экспертизу. По данному факту возбуждено административное дело.