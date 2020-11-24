Калининградец 4 часа переводил через банкомат деньги мошенникам

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Более 400 тысяч рублей потерял житель Калининграда, пообщавшись с телефонными мошенниками. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

38-летнему горожанину позвонили с московского номера и сообщили, что некие аферисты пытаются оформить на него кредит в 250 тысяч рублей. Мужчину подкупило, что звонивший обратился к нему по имени и отчеству. «Это точно сотрудник службы безопасности банка», подумал калининградец и стал выполнять все «инструкции».

Собеседник убедил мужчину, что ему необходимо зайти в онлайн приложение на смартфоне и оформить кредит на точно такую же сумму, якобы это было необходимо для отмены незаконных операций мошенников. А затем обналичить деньги и перевести их на «безопасные счета». По указанию собеседника он переводил 250 тысяч рублей небольшими суммами по 10-15 тысяч рублей на номера мобильных телефонов одного из операторов связи, которые тот ему диктовал, а также решил сохранить свои сбережения – 150 тысяч

«Все 4 часа пока мужчина стоял у банкомата и осуществлял операции, злоумышленник был с ним на связи и давал указания, а после зачисления средств, обещал перезвонить через 15 минут и сообщить номер «безопасного» счета, на котором хранятся сбережения мужчины. Естественно, больше с потерпевшим никто не связывался, он обратился в банк, а после в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование», - рассказали в пресс-службе полиции.

В ведомстве добавили, что потерпевший мужчина недавно потерял работу и воспитывает дочь. Теперь вынужден будет в течение 5 лет платить банку по 6 тысяч рублей ежемесячно, чтобы выплатить взятый под диктовку мошенников кредит.