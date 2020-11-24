Несмотря на госпитализацию Прилучного, в Калининграде продолжаются съемки «В клетке 2»

Павел Прилучный утверждает, что просто упал в Калининграде. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Калининграде продолжаются съемки второй части фильма «В клетке», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный. Очередная киносмена намечена на среду, 25 ноября.

Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград» в «ВКонтакте», ищут актрису на роль девушки с табличной в клетке. Отмечается, что девушка должна быть с опытом, а за съемочный день получит 4 тысячи рублей.

Напомним, по предварительной информации, Павел Прилучный подрался в одном из ночных клубов Калининграда и получил тяжелые травмы. Сам же актер заявил, что просто упал. Во вторник, 24 ноября, его прооперировали в Москве - артист поделился видео из палаты в соцсетях.