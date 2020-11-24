Боится собак и убегает: В Балтийске поймали бесхозного пони

. Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Балтийске возле кафе на улице Александра Невского военнослужащий-морпех поймал пони. Лошадка бежала по дороге, спасаясь от местных собак.

Бесхозное животное приютил местный житель Улви Ширинли, известный в Балтийске спортсмен. Об этом он сам рассказал «Комсомолке».

- Пони на огороде у меня пока ходит. У меня участок 15 соток, утки, куры, много живности. Утки, когда пони увидели, испугались и разлетелись в разные стороны. В итоге три утки улетели, а их чуть собаки не сожрали. Тут же еще собаки есть! – рассказывает Улви. - Мне эта лошадка не нужна. Жду, когда найдется хозяин и заберет ее. Пока пони у меня, ходит травку щиплет и воду пьет. Живот у нее большой. Может, беременная. Но это не точно. Да уж. Никак я не ожидал такого гостя!

Лошадь находится сейчас в Балтийске на улице Александра Невского, 29. Информация о необычной находке размещена в группе «Типичный Балтийск» в «ВКонтакте».