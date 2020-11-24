В Калининграде отремонтируют последний в России плавучий маяк

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде отремонтируют плавучий маяк «Ирбенский», который принадлежит Музею Мирового океана и пришвартован у музейного корпуса. Информация и документы опубликованы на сайте государственных закупок.

На маяке, в частности, намерены до 15 марта 2021 года провести восстановление трубопроводов балластно-осушительной системы.

Начальная цена договора составляет более 3,7 млн рублей.

Плавучий маяк «Ирбенский» – последний обитаемый плавучий маяк, построенный в мире. Его конструкция вобрала в себя весь накопленный опыт строительства и эксплуатации светящих судов. В Калининград маяк «Ирбенский» пришел в ночь на 30 июня 2017 года и ошвартовался у причала Музея Мирового океана. Десять лет до этого момента он не выходил в открытое море, и были опасения, что уникальное судно пойдет на металлолом.