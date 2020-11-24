Калининградец ограбил пенсионерку, которой собрался вернуть долг

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Красносельской. В дверь 82-летней женщины позвонил сосед, который сообщил о желании вернуть долг в размере 3 тысяч рублей.

«Пенсионерка впустила гостя, который тут же попросил ее разменять пятитысячную купюру. Когда хозяйка достала купюры, злоумышленник схватил ее за руку и стал угрожать насилием. Забрав деньги, он скрылся», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Оперативникам по горячим следам удалось отследить и задержать 45-летнего подозреваемого. В ходе допроса неоднократно судимый мужчина признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.