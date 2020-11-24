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«Подрался в гей-клубе»: Павел Прилучный впервые прокомментировал инцидент в Калининграде

Актер выложил пост в Инстаграме, где попытался все объяснить
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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По словам актера, это фото для привлечения внимания. Оно со съемок 2018 года.

По словам актера, это фото для привлечения внимания. Оно со съемок 2018 года.

Фото: Instagram.com

Актер Павел Прилучный подтвердил информацию о том, что был прооперирован в Москве. У себя в Инстаграме он написал, что восстанавливается после операции.

«Все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни», - отмечает он.

А вот комментарий по поводу случившегося в Калининграде инцидента получился несерьезный.

«Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было... Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней - по крайней мере, все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы - там они больше пригодятся», - написал Прилучный.

Артист поблагодарил поклонников и врачей, которые ему помогают.