В Калининграде за сутки оштрафовали 34 пешехода-нарушителя

В Калининграде за сутки инспекторы ГИБДД выявили 34 нарушения Правил дорожного движения пешеходами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности, им придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

«Пренебрегая правилами, предусмотренными для пеших участников дорожного движения, люди сами подвергают себя большой опасности – получая травмы и погибая под колесами автомобилей», - отметили в полиции.

Как ранее писала «Комсомолка», накануне вечером на Гвардейском проспекте под колеса автомобиля попали мама с дочерью, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.