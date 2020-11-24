В Калининградской области более 1700 детей-сирот не получили квартиры от государства

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В Калининградской области крайне низкий процент обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В ведомстве отмечают, что это «одна из наиболее серьезных проблем области».

По данным прокуратуры, в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и подлежащих обеспечению жильем состоит 2297 человек, из которых право на получение жилого помещения наступило и не реализовано у 1702 лиц.

«Представителям регионального правительства указано на необходимость принятия действенных мер по надлежащему исполнению обязательств, возложенных федеральным законодательством, по реализации конституционных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение», - говорится в сообщении областной прокуратуры.