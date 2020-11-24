Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 185 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 15-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 113 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 1

Нестеровский городской округ -4

Озерский городской округ – 8

Полесский городской округ - 7

Гурьевский городской округ – 12

Правдинский городской округ – 1

Гусевский городской округ - 1

Светловский городской округ - 9

Зеленоградский городской округ - 2

Светлогорский городской округ – 3

Краснознаменски й городской округ - 2

Славский городской округ – 4

Советский городской округ - 8

Черняховский городской округ – 10