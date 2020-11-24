Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 185 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 15-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 113 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 1
Нестеровский городской округ -4
Озерский городской округ – 8
Полесский городской округ - 7
Гурьевский городской округ – 12
Правдинский городской округ – 1
Гусевский городской округ - 1
Светловский городской округ - 9
Зеленоградский городской округ - 2
Светлогорский городской округ – 3
Краснознаменски й городской округ - 2
Славский городской округ – 4
Советский городской округ - 8
Черняховский городской округ – 10